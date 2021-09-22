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TEM’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 41 gram metanfetaminle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 22.09.2021, 11:24
TEM’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 41 gram metanfetaminle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere paketler halinde gizlenmiş 41 gram metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan T.M ve H.M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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