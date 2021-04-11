TEM’de trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin yeşil alana savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Esat Y. idaresindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yeşil alana savrularak durabildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Volkan T. ve Nedim C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.