TEM’de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarparak dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yakup İyiçiftçi idaresindeki 16 APG 875 plakalı Opel marka otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Gündüz yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından tırın dorsesinin altından çıkarılan otomobildeki cenazeler, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.