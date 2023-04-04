TEM’de tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü idaresindeki CO3417CP plakalı tır, Asım Çavuşoğlu viyadüğünde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan sürücü Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından tırdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.