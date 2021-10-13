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TEM’de tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır ve otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 13.10.2021, 00:00
TEM’de tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır ve otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya’nın Hendek ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan 81 DG 288 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 41 B 0526 plakalı tır, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan H.A., N.A. ve O.A. yaralandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kaza sebebiyle durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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