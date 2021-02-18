Son Dakika
TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri'nin üçüncüsüne Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu konuk oldu
Tem’de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem’de uzun araç kuyruğu oluştu
Tem’de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem’de uzun araç kuyruğu oluştu
Asayiş 18.02.2021, 07:52
1
Tem’de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem’de uzun araç kuyruğu oluştu