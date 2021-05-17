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TEM’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 17.05.2021, 15:44
TEM’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Türk idaresindeki 34 GZ 2394 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini gören Zeki Türk, otomobili emniyet şeridine çektikten sonra ailesiyle birlikte aşağı indi.

Türk’ün ihbarı üzerine olay yerine Bolu Tüneli Yangına İlk Müdahale ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın ön kısmında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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