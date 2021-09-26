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TEM’de patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, seyir halindeki kamyonet, TEM Otoyolu’nda hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişiye çarptı. Kazada, 1 kişi ölürken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 00:22
TEM’de patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, seyir halindeki kamyonet, TEM Otoyolu’nda hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişiye çarptı. Kazada, 1 kişi ölürken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsrafil Kenar yönetimindeki 02 AAG 115 plakalı Ford marka hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. Araçta bulunan sürücü ile yolcu Ertuğrul Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Ayhan Kenas yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği değiştirdikleri sırada İsrafil Kenar ve Ertuğrul Kenar’a çarptı.

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kamyonetin çarptığı Ertuğrul Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar’ın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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