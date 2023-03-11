TEM’de otomobil takla attı: Anne ve oğlu yaralandı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde ciple çarpışan otomobil takla atarak durabildi. Kazada yaralanan anne oğul hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Hayrettin Keklik idaresindeki 34 DG 2406 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Ethem Yıldız yönetimindeki 34 GBD 360 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hayrettin Keklik idaresindeki otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, takla atan araçta sıkışan yolcu Havva Keklik’i çıkardı. Yaralanan sürücü Hayrettin Keklik ve annesi Havva Keklik ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.