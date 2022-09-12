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TEM’de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Hereke mevkiinde iki yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Asayiş 12.09.2022, 15:07
TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Hereke mevkiinde iki yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke tünellerini geçince Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu otobüsü ve 1 hafif ticari araç kazaya karıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralının olduğu olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.
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