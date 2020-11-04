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TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

TEM’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERE SAPLANDI: 1 ÖLÜ

Asayiş 04.11.2020, 05:15
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TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

Sarıyer’de, TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza 02.20 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Erkan’ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Çalışmanın ardından çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken, yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Daha sonra sürücü Erkan’ın cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, yol belediyenin temizlik ekiplerince temizlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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