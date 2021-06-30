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TEM’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişişinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Midibüsün, bariyerleri parçalayarak refüje yan yattığı, otomobilin ise takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendiği kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Asayiş 30.06.2021, 19:04
TEM’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişişinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Midibüsün, bariyerleri parçalayarak refüje yan yattığı, otomobilin ise takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendiği kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Derince ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan işçi servisi orta bariyerleri parçalayarak refüje yan yatarken, takla atan otomobil ise yaklaşık 40 metre sürüklenerek durabildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
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