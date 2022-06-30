TEM’de feci kazada ölenlerin kimlikleri tespit edildi

Bolu TEM Otoyolu’nda bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen araçta ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan Sinan Ağca ve Hüseyin Akkoyun hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.