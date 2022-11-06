TEM’de emniyet şeridinde bekleyen araca otomobil çarptı: 1 yaralı

İstanbul’da TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan gelen otomobil çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde dörtlüleri yanık vaziyette bekleyen bir araca arkadan gelen başka bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen araç takla attı. Takla atan araçta bulunan Semiramis Özdemir hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Özdemir’i hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.