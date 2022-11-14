TEM’de durdurulan araçtan 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu Körfez geçişinde bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Nitro ile yapılan aramada, aracın göğüs bölgesi ile çamurluk kısmına zulalanmış vaziyette 51 paket halinde 32 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.