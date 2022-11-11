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TEM’de durdurulan araçtan 2 milyon dolu makaron çıktı: 2 gözaltı
KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 milyon adet dolu makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 11.11.2022, 21:55
KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 milyon adet dolu makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu Kocaeli İzmit geçişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 milyon adet dolu makaran ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.