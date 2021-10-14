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TEM’de durdurulan 2 otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobil içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş 14.10.2021, 20:19
TEM’de durdurulan 2 otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobil içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan iki araç içerisinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan iki otomobil, düzenlenen operasyonla durduruldu. İki otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 8 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 sürücü hakkında işlem başlatıldı.

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