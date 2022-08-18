banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

TEM’de çarpışıp alev iki tır kullanılamaz hale geldi

Tem otoyolu Bolu Dağı mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında iki araçta hurda yığına döndü.

Asayiş 18.08.2022, 19:04
TEM’de çarpışıp alev iki tır kullanılamaz hale geldi

Tem otoyolu Bolu Dağı mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında iki araçta hurda yığına döndü.

Olay TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tırlar bir anda alev topuna döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına yaptı.

Kaza sonrasında Ankara’dan İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken 2 kişide yaralandı. Yangın ile ilgili soğutma çalışması sürüyor.

(EB-ALI-

Yorumlar (0)
30°
açık