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TEM’de bayram öncesi trafik akıcı

Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.

Asayiş 07.07.2022, 20:28
TEM’de bayram öncesi trafik akıcı

Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil sebebiyle vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu’nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol boyunca denetimlerini sürdürüyor.

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