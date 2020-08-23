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TEM’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
BOLU’DA, TEM OTOYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KONTOLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Asayiş 23.08.2020, 16:43
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Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Yıldırım idaresindeki Honda marka 34 GP 8981 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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