banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Asayiş 28.05.2022, 17:41
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DRL 003 plakalı Volvo marka hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu savrularak yolun ortasında devrildi. Kamyonda bulunan tonlarca hafriyat yola döküldü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesi ile tekrar normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
29°
açık