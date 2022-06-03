TEM’de araç yangını: Kamyonetteki ahşap malzemeler küle döndü

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki kamyonette çıkan yangında, araçta bulunan ahşap malzemeler küle döndü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 34 VVJ 19 plakalı Ford marka kamyonette, TEM Otoyolu’nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonetin arkasından çıkan dumanları gören T.G., aracı sağa çekti. Kasada bulunan ahşap malzemelerin yandığını fark eden T.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Aynı zamanda T.G., yangın tüpüyle alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yanan ahşap malzemelerin, İstanbul’da üretildiği, bungalov evler için kullanılmak üzere Sakarya’nın Sapanca ilçesine taşındığı öğrenildi. Kamyonette bulunan malzemeler küle dönerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.