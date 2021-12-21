TEM’de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu’nda bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.