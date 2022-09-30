TEM’de 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tır birbirine girdi. Kazada paramparça olan tırın kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki 38 UL 656 plakalı Scania marka tır, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki 33 ADF 473 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki 07 GT 532 plakalı tır duramayarak Scania marka tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle Emrah M., paramparça olan tır kupasında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.