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Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına soruşturma

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN 2 KİŞİ HAKKINDA, TEMASLI OLDUĞU KİŞİLERİ BİLDİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI.

Asayiş 16.10.2020, 18:20
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Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına soruşturma

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan test sonucu pozitif çıkan hastalar E.İ. ve E.Ç. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 2 şahsın filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri eksik veya bildirmedikleri tespit edildi.

Bunun üzerine 2 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi.

Savcılık tarafından 2 kişi hakkında “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı” hükmü kapsamında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

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