TEM yan yolda otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre olay, bu sabah TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.