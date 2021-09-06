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TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, okulların açılmasıyla birlikte terör konusunda bilgilendirme yaptı. Tarsus Üniversitesi’nde stant açan polisler, öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Asayiş 06.09.2021, 14:23
TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, okulların açılmasıyla birlikte terör konusunda bilgilendirme yaptı. Tarsus Üniversitesi’nde stant açan polisler, öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği koordinesinde, Tarsus TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘El Ele Güvenli Geleceğe Projesi’ kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Üniversitesinde eğitim almak için gelen öğrenci ve ailelere terör örgütlerinin, barınma başta olmak üzere gençleri istismar edebileceği durumların önüne geçebilmek adına bilgilendirme stantları kurdu.

Öğrencilerle bire bir ilgilenen TEM polisleri, terör örgütleri konusunda detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

Ayrıca stantlarda öğrencilere dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürü, meyve suyu, su ve bloknot defter dağıtıldı.

Öğrenciler ise faydalı bilgiler aldıklarını belirterek, polislere teşekkür etti.

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