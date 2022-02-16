TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü Ankara istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CGM 977 plakalı beyaz renkli otomobilin sürücüsü Nilay Demirci TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken, süratli olduğu belirtilen kırımızı renkteki başka bir otomobil, Nilay Demirci’nin kullandığı otomobile ve ticari taksiye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı kadını çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik yoğunluğu kısa süre sonra normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yolda kazaya denk gelen Paramedik Samet Yılmaz, “Hanım efendi yolunda ilerlerken arkasındaki araç yol istemiş. Hanım efendi yol vermeye çalışırken yüksek süratli şekilde çarpmış. Anladığım kadarıyla kadın hamile. Çocuklarımı düşünüyorum diyordu sürekli. Daha sonra duramayıp öndeki taksiye çarpmış. Sonra bariyere vurmuş. Bende paramedik olarak yardım etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı. (OH-