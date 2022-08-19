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Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı

TEM otoyolu Düzce mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Asayiş 19.08.2022, 16:08
Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı

TEM otoyolu Düzce mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce Bataklık Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması başlangıcında 4 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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