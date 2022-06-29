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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi. Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mah
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi, yaralılar var
TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Asayiş 29.06.2022, 11:49
TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.