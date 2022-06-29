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TEM otoyolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi, yaralılar var

TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Asayiş 29.06.2022, 11:49
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi, yaralılar var

TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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