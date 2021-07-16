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TEM Otoyolu’nda tır devrildi

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesimi İstanbul istikametinde tır devrildi. Devrilen tır nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 16.07.2021, 10:39
TEM Otoyolu’nda tır devrildi
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DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesimi İstanbul istikametinde tır devrildi. Devrilen tır nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza drone ile havadan görüntülendi.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Y.’nin kullandığı 41 DZ 004 plakalı Mercedes marka tır Gümüşova Viyadüğünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklenmeye başladı. Refuj bariyerleri üzerine devrilen tır nedeniyle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatıldı. Otoyolda trafik uzun süre tek şeritten verildi.

Devrilen tır nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu açabilmek için uzun süre uğraştı. Devrilen tıra bakmaya çalışan sürücülerde trafiğin yavaşlamasına neden olunca trafik ekipleri kazaya bakmaya çalışan sürücüleri devam etmeleri konusunda uyarmak zorunda kaldı.

Devrilen tırın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
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