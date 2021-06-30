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TEM Otoyolu’nda sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyon, yol ortasında devrildi. Olay sonrası kamyonetteki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Asayiş 30.06.2021, 06:13
TEM Otoyolu’nda sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyon, yol ortasında devrildi. Olay sonrası kamyonetteki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 04:00 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Hasdal istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Algül yönetimindeki 34 FN 1242 plakalı sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol ortasında devrildi. Kamyon içerisinde bulunan 3 kişi kaza sonrası hafif şekilde yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda bulunan onlarca kasa domates yola döküldü. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeride düşürülerek olay yerine vinç aracı sevk edildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Temizlik ekiplerinin çalışması sonrası yol trafiğe açılarak oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.
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