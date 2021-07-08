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TEM otoyolunda polisin drone destekli denetimi

TEM Otoyolu Ispartakule mevki’inde drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, emniyet şeridini, ihlal eden bir araçtan uyuşturucu madde çıktı. Emniyet şeridini ihlalden para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu maddeden çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Asayiş 08.07.2021, 09:58
TEM otoyolunda polisin drone destekli denetimi

TEM Otoyolu Ispartakule mevki’inde drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, emniyet şeridini, ihlal eden bir araçtan uyuşturucu madde çıktı. Emniyet şeridini ihlalden para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu maddeden çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda drone eşliğinde drone destekli denetimler yapıldı.

Denetimler sırasında, trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen bir araç polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Ö.A. isimli şahsın tedirgin davranışlar sergilemesi ve elindeki bir nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koyduğunun görülmesi üzerine, araçta yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. İdari işlem uygulanan Ö.A.’ isimli şahıs ise, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Ö.A. adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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