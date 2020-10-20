banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...

TEM otoyolunda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı; 2 ağır yaralı

1

Asayiş 20.10.2020, 04:54
1
TEM otoyolunda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı; 2 ağır yaralı

Ümraniye TEM otoyolu Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Otomobil sürücüsünün ise feci kaza da burnu dahi kanamadı. Bariyerlere saplanan otomobili itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı.

Olay saat 03.00 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Dudullu kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızlı olan ismi henüz öğrenilemeyen 34 CDF 637 plakalı otomobil sürücüsü aynı istikamete seyir eden 34 THK 24 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil adeta bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin bariyerlere saplanması sonucu araçta bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen İtfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 ağır yaralıyı dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek TEM otoyolunda güvenlik önlemi aldı. Daha sonrasında yaralıların ilk müdahelesi olay yerinde yapılarak tedavi edilmek üzere isimleri henüz öğrenilemeyen 2 ağır yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobili ise itfaiye ekipleri güçlükle çıkartarak çekiciye koydu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3