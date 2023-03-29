TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tır alev aldı

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde lastiği patlayan tırda yangın çıktı. Bir anda alev alan tırda maddi hasar oluşurken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Yangın, 11:00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi İstanbul istikameti Metro Dinlenme tesisleri önünde çıktı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken sürücü yara almadan kurtuldu.