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TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
TEM OTOYOLU SİLİVRİ GİŞELER MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 19.07.2020, 17:54
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TEM Otoyolu Silivri gişeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Silivri gişelerden yaklaşık 200 metre ilerde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai D. yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak ters duran aracın içerisinde bulunan Zekai D. (44), Döndü D. (45) ve Buğra D. (17) yaralandı. Araçta bulunan 21 yaşındaki Şevval D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Buğra D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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