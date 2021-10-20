banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Piyasalar faiz kararını bekliyor!
Piyasalar faiz kararını bekliyor!

TEM Otoyolu’nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen kamyona çarpan ve çekisi kısmı hurdaya dönen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 20.10.2021, 01:11
TEM Otoyolu’nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen kamyona çarpan ve çekisi kısmı hurdaya dönen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halit Ertuğ idaresindeki 41 FC 878 plakalı tır, önünde ilerleyen Serkan Çömez yönetimindeki 67 EK 776 plakalı kamyona çarptı. Kazada, çekici kısmının bir bölümü kamyon kasasının altına giren tırın sürücüsü sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halit Ertuğ, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ertuğ’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2