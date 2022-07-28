TEM Otoyolu’nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Araçta sıkışan kamyon sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne İstikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 34 DER 255 plakalı kamyon sürücüsü İsmail uysal direksiyon hakimiyetini kaybederek, 34 DER 255 plakalı hafriyat kamyona arkadan çarptı. Çarpma nedeni ile çarpan kamyon sürücüsü Uysal araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyondan kurtardı. Ağır yaralı sürücü tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik İstanbul İstikametin trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan sonucunda da açıldı.