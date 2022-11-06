TEM Otoyolu’nda Ferrari ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda Ferrari ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy istikametine gitmekte olan Ferrari marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonucu minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 4 kişiye müdahale etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.