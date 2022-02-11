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TEM Otoyolu’nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı

TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs 20 metre ileri giderken, minibüse çarpan otomobil takla attı, cipin içinde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Asayiş 11.02.2022, 02:39
TEM Otoyolu’nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı

TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs 20 metre ileri giderken, minibüse çarpan otomobil takla attı, cipin içinde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Kaza, 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Dudullu mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 41 AHC 946 plakalı KİA marka ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoyol kenarında acil şeritte duran park halindeki 34 LDE 919 plakalı Muzaffer Özbek yönetimindeki Citroen marka servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis aracı 20 metre ileri sürüklenerek bariyere saplanırken, servis aracına çarpan cip takla attı. Cipin içerisinde bulunan 3 kişi otomobilden inerek otoyolda karşı şerite geçip başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Servis aracının şöförü olayı 112 acil ekiplerine bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza olan noktada önlem alırken, itfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda incelemede bulundu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçtılar

TEM otoyolunda acil şeritte park halinde bekleyen servis aracına arkadan çarpan ve takla atan cip içerisinde bulunan 3 kişi kaza sonrası otoyolda karşı şeride geçerek farklı bir araçla olay yerinden kaçtı.

Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm

Olayla ilgili konuşan Muzaffer Özbek, “Arıza yapınca emniyet şeridine aracı çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş” dedi.

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