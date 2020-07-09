TEM Otoyolu’nda 5 araç çarpıştı: 1 yaralı
KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİ TEM OTOYOLU’NDA 5 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile Tem Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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