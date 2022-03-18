TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Düzce kesimi Ankara ve İstanbul istikametinde kar yağışı sebebiyle iki ayrı kaza meydana geldi. Aralarında tırlar ve otobüslerin de bulunduğu 32 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı TEM Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı. Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.

Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil kazaya karıştı. İhbarla olay yerine Düzce ve Bolu’dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle 17 kişi yaralandı. Altı kişi olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, 11 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tek, Ankara istikameti ise iki şeritten trafiğe açıldı.