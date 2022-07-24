banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler

TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.

Asayiş 24.07.2022, 23:21
TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli yakınlarında A.S.S.’nin kullandığı 80 FM 223 plakalı binek otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Yorumlar (0)
26°
açık