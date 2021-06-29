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TEM Otoyolu'nda tır alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kargo şirketine ait bir tırın dorse kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dorse kısmı ve içerisindeki kargolar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 29.06.2021, 08:53

Yangın, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel E. idaresindeki 07 DDY 50 plakalı Mercedes marka tır Çayırova ilçesinden aldığı kargoları götürmek üzere Antalya'ya doğru yola çıktı.

Kargoları Antalya'ya götürmek üzere yola çıkan ve TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören diğer sürücüler, Göksel E.'yi uyardı. Dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tırın dorse kısmında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebi ile dorse ve içerisindeki kargolar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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