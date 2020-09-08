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TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde trafikte “makas” atan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Yaşananlar kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ölümden döndüğü olay sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.
Asayiş 08.09.2020, 12:24
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Olay, saat 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir-Dudullu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ersin T. şeridinden iş yerine doğru gitmeye başladı. O esnada 34 UV 9381 plakalı otomobil ile “makas” atarak ilerleyen sürücü, motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü Ersin T. ölümden döndü. Sürücü ise olay yerine kaçtı. Yürekleri ağızlara getiren olay anı ise kask kamerasına yansıdı. Motosikletli kamerasına yansıyan o anları sosyal medyadan paylaştı.
Polis, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.
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