TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü’nde cezaevi aracı devrildi: 1 mahkum, 6 asker yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü’nde cezaevi aracı bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 tutuklu mahkum ve 6 asker hafif şekilde yaralanırken, aracın bariyerlerde asılı kalarak metrelerce yüksekten düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 17.15 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar mevkii Mahmutbey Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içindeki 1 tutuklu mahkum ve 6 askerin bulunduğu cezaevi aracı sürücünün kontrolünden çıkarak Mahmutbey Viyadüğü üzerinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada metrelerce yüksekten düşme tehlikesi yaşayan cezaevi aracı bariyerler sayesinde viyadük üzerinde asılı kalırken, içinde bulunan mahkum ve 6 asker hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlerde asılı kalan cezaevi aracı vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı. Kaza yapan aracın bariyerlerde asılı kalarak viyadükten metrelerce aşağı düşmemesi olası bir faciayı önledi. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.