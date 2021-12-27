TEM Otoyolu iki tırın çarpıştığı kazanın ardından trafiğe açıldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir başka tır ile çarpışarak devrilen tırdaki çamurun yola saçılması sonucu ulaşıma kapanan Ankara istikameti, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü 63 DF 777 plakalı tır ile Y.B. yönetimindeki CE 6918 XT Ukrayna plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 63 DF 777 plakalı tır devrilerek, sürücü M.U. yaralandı. Tırın kasasında yüklü çamur ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikameti ise trafiğe kapatıldı. Kocaeli Karayolları ve itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat süren çalışması sonucu yola saçılan çamur temizlenerek, yol trafiğe açıldı.