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TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Asayiş 28.07.2022, 10:22
TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.