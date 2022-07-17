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TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı trafik hakim

Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Asayiş 17.07.2022, 11:15
TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı trafik hakim

Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, dün itibarıyla dönüşe geçti. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı trafik hakim oldu. Öte yandan, otoyolda polis ve jandarma ekipleri de trafik önlemlerini artırdı.

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