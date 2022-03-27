TEM Otoyolu Düzce geçişinde 3 araç kazaya karıştı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çarparak makasladı. Aynı istikamette seyir halinde olan 2 tır ve bir otomobil de duramayarak tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul istikameti, iki şeritli trafiğe açıldı.